（遠傳推動「棄兒不捨 讓愛遠傳」已邁入第14年，幫助兒少消除貧窮、助學圓夢。圖／遠傳電信提供）

遠傳電信首度與家扶基金會合作，20日受邀出席家扶基金會《無窮世代》起跑活動，並與《無窮世代》代言人知名職棒選手林智勝同台，齊聲呼籲各界一起幫助兒少消除貧窮、助學圓夢。

遠傳電信總經理井琪表示，今年因疫情，對百業帶來衝擊也對國人生活造成很大的影響，弱勢家庭的生活壓力更是明顯增加，更遑論弱勢兒童和少年的穩定學習經費，全球疫情遲未改善，也讓今年的募款困難重重。

井琪強調，遠傳將攜手家扶基金會自10月起募集兒童和少年助學資金，運用遠傳優良通路服務優勢及核心資通訊應用的資源，於全台近800家門市進行募款及手機語音捐款，希望提供兒童和少年在成長的過程中能有不匱乏的學習資源。

遠傳也將攜手客戶、員工、供應商等利害關係人一同參與，以擴大社會影響力；亦呼應聯合國的17項「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）中的消除貧窮、健康與福祉以及優質教育的永續發展目標。

家扶基金會何素秋執行長表示，家扶服務遍及台灣及國外，已幫助海內外超過36萬名貧童脫貧自立，基金會推動扶幼工作70年來，秉持針對弱勢兒少及家庭的需求，提供個別化及在地化的服務，適切地投入服務資源，希望為孩子的學習與成長歷程上儲備翻轉貧窮的能量。

根據家扶基金會發表最新「弱勢兒少學習資源調查」顯示，有高達69.6％的家扶兒少自覺學習需要幫助，超過55.5％家扶兒少學習資源普遍不足，甚至有62.6％的弱勢兒少每個月花費在學業用品上未達500元。

今年遠傳與家扶基金會以「面對自己的人生可能感到無力，面對弱勢孩子你絕對夠力」為口號，期望幫助國內五萬多名兒少助學圓夢，幫助弱勢兒少能有充足的生活與學習資源，搭建屬於他們的舞台。

(工商 )