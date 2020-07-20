債市的反彈速度比市場預期來得更快，自3月底以來，信用利差持續大幅緊縮。截至今年上半年，美國投資等級債券的利差已由今年的400基本點，大幅降至160基本點。雖然高收益債市反彈速度起初較為溫和，但近期也緊縮幅度也加快。

施羅德投信環球收息債產品經理林良軍建議，展望下半年，建議持有高品質環球複合債基金，以其中的防禦型產業為布局核心，可因應市場波動，另外也能掌握高收益債投資機會，是低利環境下能持續追求收益的好選擇。

今年3月23日，美國聯準會（Fed）首度宣布，將開始在初級市場和次級市場購買企業債。信用利差在美國聯準會發布聲明後即從此波高檔持續下跌迄今。今年4月9日，美國聯準會再度發布聲明，表示將購買在3月22日前仍為投資等級債的高收益債。

到了5月中旬，政府和央行所宣布的這些對企業債的救市措施僅淪為表面運作，直至6月12日，美國聯準會只購買50.5億美元的投資等級和高收益債ETF。相對於7,500億美元的資產收購規模而言，這樣的購買量只是杯水車薪，反而是投資人在美國聯準會的政策宣示下，持續購買投資等級債以及高收益債。

至於在基金面，近幾周債券基金出現資金回流，主要是因為信用利差持續快速緊縮。隨著成熟國家市場的無風險收益率處於歷史低檔水準，在目前看來，資金持續流入的情況應會支撐債市表現。

在投資等級債市中，在2、3月時，1,160億美元債券被降評至高收債，其中包括大型發行公司，像是福特汽車和西方石油公司。好消息是4、5月時，墮落天使債券量已明顯下降至210億美元。

但是，林良軍表示，從2002年及2009年的經驗來看，BBB級企業債指數中，墮落天使債券違約率分別達到16％及13％的高峰。而目前違約比例僅為4％，如果過去數據能作為參考的話，意味著還有約2,500～3,500億美元債的降評空間，依舊會對高收債市場產生衝擊。

因此，林良軍說，考量到降評和違約仍將持續發生，以高品質環球複合債做核心投資，還是主要策略。

目前企業債的價值面仍處於物美價廉具吸引力的水準，且收益率更達到近幾年未見的高檔水平，相對其他資產類別，更具投資吸引力。

此外，全球各國央行的購債計劃，也再次使得政府債的收益率跌至歷史低檔；而全球主要國家企業都在大砍股息支出，當前環境下，優質企業債的收益率就更吸引投資目光。

在投資策略上，仍建議以高品質投資等級債為主，做為防禦核心；另外是持續尋找高收益以及新興債機會，目標提高整體投資組合的收益率。

以施羅德（環）環球收息債券基金來說，A級和BBB級債券部位合計佔投資組合的70％以上。產業方面，則在醫療健護、公用事業和電信產業持有較高的部位，這反映對非週期性產業和高品質債券的偏好。

另外是審慎選擇特定產業和優質的高收益債標的，高收益債價值面雖然具有較高的價格誘因，但在違約率持續升高下，必須採取審慎精選的策略，現階段著重在BB級建立投資部位。

(工商 )