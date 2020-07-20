全球疫情再度惡化，中美關係緊張亦干擾市場情緒，市場避險情緒升高。景順投信指出，金融海嘯過後，全球經濟不確定性出現結構性上升，然而短期高收益債券卻表現相對持穩，並具三大優勢，可望在市場波動之際，作為兼具收益與低波動的部位配置。

優勢一：好時機，景順投信指出，由於油價下跌與新冠疫情衝擊，高收益債券目前的信用利差已來到歷史第三高，也是利差第三次突破1,000個基本點，僅次於2002年安隆案，以及2008年金融海嘯。此外，美國聯準會（Fed）首度買進非投資級債券，把近期在新冠肺炎疫情衝擊下債信突然被降到非投資級等級的「墮落天使債」，納入企業債券收購計畫，現在進場正是好時機。

優勢二：歷經多次市場考驗，根據統計，在金融海嘯底點出現前，全球高收益債券指數已連續下跌18個月；但短期高收益債券指數的最大下跌僅在6個月內完成，且恢復期間與一般全球高益債券指數類似，顯示短期高收益債券波動時間短，復甦力強。

優勢三：能見度高，景順投信指出，殖利率的高低隱含投資風險，短期債殖利率皆稍低於長天期債，有利於風險管理並降低違約率。

景順全球優選短期高收益債券基金採全球布局，有六成布局成熟國家市場、四成布局新興國家市場，可高度分散風險外，透過短天期的債券來參與不同經濟與產業的成長，能降低許多長期性的不確定因素，而較短的存續期，可大幅降低利率風險，提供的下檔保護及波動度皆優於一般高收債，適合持有高收債或新興債過度集中的投資人、偏好低波動但期望收益再高一點的投資人。

(工商 )