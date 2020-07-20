談詩玲再度當媽，歡喜做貓奴！談詩玲睽違一年推出新專輯《無心石》，透露近日再度當媽，每天為貓寶貝把屎尿，並把喜悅的心情化為創作曲〈天地有安排〉！提到與貓結緣，談詩玲說很奇妙的相遇，「某日我家花園傳來陣陣喵聲催促，結果發現一對兄妹，貓媽對我喵了幾聲隨即離去，就這樣的我再度當媽了」，談詩玲並說如同嬰兒般的照顧，疫情期間讓她在家中忙碌異常，也因為這份突然的喜悅，讓她有了創作靈感，在錄音室唱到歌詞「感謝天地有安排」，總會激動的哽咽。

提到重溫當媽的喜悅，談詩玲直呼真是太神奇了！「前陣子下雨的微涼清晨，在我家花園裡，傳來陣陣細微的喵聲，持續的催促著，引發我的好奇，循著喵聲，發現一隻幼貓，虛弱的癱在地上，奄奄一息，當下立即用毛巾包好，直衝醫院急救」，經醫生提醒流浪貓需要取名字，因而為牠取名「平安」，希望早日方康復，但後來虛弱的小貓咪仍走了，被醫院告知時，她當下即淚崩，自責沒能將小貓救活。

但接下來神奇的事情發生，就在同時，花園中又出現一隻母貓徘徊著，「我心想應該平安的母親，於是我就說『你應該是平安的媽媽，平安已經幫你送去跟著菩薩在一起了，你不用擔心牠，但我真的很對不起，沒能將牠救回，我已經盡力了』，母貓似乎懂了，隨即又消失了」，隔天早上，母貓再度現身花園，同時還帶著兩隻幼貓，喵聲不斷，讓人愛憐，於是談詩玲接受貓媽的請託，收養兩隻可愛的兄妹小貓。

談詩玲近日推出台語新專輯。（豪記提供）

(中時 )