印度首富穆克什．安巴尼(Mukesh Ambani)近日宣佈，其集團旗下的Jio公司已經從頭開發出一套完整的5G系統，並且是百分百「印度製造」。預計將在2021年實地部署，並向全球出口，未來將與華為、中興、愛立信、諾基亞、三星等全球電信網絡巨頭相抗衡。

《環球時報》引述印度媒體稱，印度首富、信實工業集團(Reliance Industries)董事長穆克什．安巴尼宣佈，安巴尼表示，拿到5G頻譜之後，Jio的5G技術就將進行測試。一旦5G設備在印度獲批，Jio Platforms 將會向全球其他運營商提供100%印度製造的5G系統。

報導說，目前Jio已獲得來自多家美國高科技公司的投資，包括日前承諾向Jio注資45億美元的穀歌，約占其股份的7.73%，兩公司並將合作開發4G/5G手機。稍早前，Jio還獲得Facebook的57億美元投資和高通的9700萬美元的投資，晶片巨擘英特爾也宣佈以 2.535 億美元購入Jio 0.39%股份。

Jio是印度最大電信商，也是世界第3大電信商。靠著高速低價的4G服務，Jio在 4年內超過經營時間最長的 Bharti Airtel 及 Vodafone Idea等競爭者，在印度市場搶到3.8億用戶，占印度網路用戶總數一半以上。

Jio的資金來源是印度最大民營集團信實工業（Reliance Industries Ltd.），該公司成立於1966年，目前市值達12.6兆美元。2016年信實工業以低價策略成功進軍行動通訊市場，目前該公司被歐美投資者視為印度最值得投資的公司之一。

報導說，Jio的舉動獲得不少網民的讚許，但也有不少人對其冷嘲熱諷：「別說5G了，印度運營商們提供的4G速度就和別人家2G差不多」，「當4G比2G運行速度更差的時候，5G又能有什麼不同呢？到時印度數據運營商們還是會以2G的速度提供5G吧」，「Jio網速差，服務更糟」。

(中時新聞網)