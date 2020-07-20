美國航母級兩棲突擊艦「好人理查號」13日突然爆炸起火，悶燒四天後終於撲滅火勢，據CNN報導，這起爆炸將對美國海軍未來數十年發展影響甚鉅，也勢必影響到美軍在印太區域的前進部署。

準航母「好人理查號」13日停靠母港進行維修時突然傳出爆炸聲並持續延燒，在超過華氏1000度數十個小時的悶燒之下，甲板與整個船體結構恐怕都難以修復，艦島部分幾近全毀。美國海軍表示，船艦實際損傷程度有待工程師入內調查，本週五也將針對起火原因全面召開會議。

第三遠征軍指揮官索貝克(Rear Adm. Philip Sobeck)說到，關於好人理查號的修復及其他保證都還「言之過早」，但這起事故確實將對美國海軍的長期發展造成重大影響。好人理查號是美國現役唯四艘可供F-35戰機起降的艦艇之一，原預計在今年秋天完成維修後歸隊，除了艦隊將出現明顯空缺，可能離開戰線很長一段時間的好人理查號，也將對美國海軍在西太平洋部署F-35的計畫造成重大打擊，嚴重損失勢必讓美軍在印太區域的部署行動被迫放緩。

美國海軍艦隊的艦艇定期會做線上線下的交替，使每艘艦艇都能定期維修，確保船況穩定良好，但好人理查號的空缺將使得目前在線上的其他艦艇延後維修，也將造成美海軍戰力的波動。當局將調動最新的兩棲突擊艦「的黎波里號」在週三加入艦隊服役，以填補好人理查號的位置。

被稱之為「超級軍事學院」的美國蘭德公司國防安全研究者希斯(Timothy Heath)提到，這起爆炸造成的後續影響將會像「滾雪球」般越來越大。他直言，美軍必須縮減正在執行的任務規模，否則現役的其他艦艇將承受更大的壓力，但兩個選擇都存在各自風險。

其中，縮減目前軍事任務可能有損美國在各軍事地區的可靠性。

近期美國在南海頻頻「秀肌肉」是為了在因新冠病毒疫情銳減的軍事活動後向大陸傳遞「我們回來了」的訊息，同時也是將美國對友邦的承諾行動化。

美國司令部前指揮官舒斯特(Carl Schuster)表示，這艘準航母的事故有可能有損友邦對美國的信任，因此面對突如其來的事故，美海軍戰力恐無法如期兌現，美國也必須在縮減軍事任務及盟友的信賴間找出平衡。

除了對軍事計畫出現變數，財政問題也隨之而來。好人理查號當初斥資7.5億美元打造，並為了能使F-35戰機起將又投入數百萬美金多次修改。舒斯特說估計修復好人理查號至少需要耗費1.5億美金。

(中時 )