從去年底現蹤的新冠肺炎（COVID-19）在整個2020年上半年肆虐全球，截至目（20）前已造成13,852,895人確診，592,252人死亡。雖然有7,602,789人已陸續治癒，但夏天到來似乎也沒有讓疫情趨緩，反而近期又出現疫情反彈。醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》直言台灣像處在平行時空，呼籲民眾還要警惕，不要忘記外面的世界還很嚴峻。

《MedPartner 美的好朋友》近日表示，「全球過去100小時內，又增加 100萬人感染。」全球疫情持續沒有降溫，路透社統計累積確診超過1400萬人，但台灣人最近最熱門的話題，居然是三倍券怎麼花。粉專直言「簡直是平行世界啊！希望大家要繼續提高警覺，別忘了外面的世界現在的樣子。」

指揮中心昨（19日）表示，國內再新增1例新冠肺炎境外移病例（案455），為1名40多歲長期定居香港男性，於17日獨自從返國探親。案455於入境時有主動告知有不適症狀，當日就送至集中檢疫所隔離，經採檢後確診，目前住院隔離治療中。衛生單位已掌握接觸者共10人，其中8人為同班機前後兩排旅客，列為居家隔離對象。

指揮中心統計，國內目前共455例確診，分別為364例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。儘管疫情趨緩，指揮中心仍建議民眾出入人多場所時要記得配戴口罩，做好手部清潔。

(中時新聞網)