「2020年台北國際夏季旅展」於今（20）日閉幕，人潮不減，國外旅遊則以日本為首選，而國旅則以主題式行程深受消費者青睞。飯店業者表示，如宜蘭礁溪、台東知本的星級溫泉酒店，住房率較往年提升，住宿有高達7成的成交率，至9月底前近乎滿房；與國旅熱點的相比，北投的溫泉業者卻哀嚎，「暑假後，無論是平假日，住房率都不如預期」。

備受關注的國外旅遊熱點—日本，依舊是台灣人心中的NO.1，參展的3家攤位有不錯的人氣、迴響，其中一家「遊日聯盟」推廣秋田縣的名勝、祭典、美食、溫泉，以及和歌山縣的勝浦溫泉、黑潮市場、熊野古道、那智瀑布，最推的秘境溫泉是位在岩手縣的「平泉俱樂部 FARM＆RESORT」，此處佇立在世界遺產平泉之里，1日僅限1組客人，住宿人數最多可達9人。

日盟國際商務有限公司總經理黃玉雲表示，針對旅展現場民眾，以新冠肺炎台灣人訪日意願為題，做了400份問券，而疫情和緩、航班開放後有2成7的民眾想在「開放後半年」訪日，最想先到北海道旅遊。

旅遊業者保守估計，今年11月之後日本某些郊區城市會解封，日本旅遊推廣中心則表示，旅展期間有很多人詢問日本何時解封？哪些航班有飛？表示仍有多數民眾想飛日本玩，以北海道函館為熱門首選。

水美溫泉會館業務部資深經理王柏弘表示，端午連假人潮湧現，近乎滿房，而7月份在國旅補助及振興三倍券的助攻下，多數民眾往離島、宜花東跑，加上國人並無夏日泡湯的習慣，旅展期間雖提升1～2成的住房率，以新竹以北民眾為多，外縣市的遊客並未增加，期待於8月舉辦的台北大稻埕花火節，能帶來外縣市的觀光人潮。

王柏弘強調，「來北投泡湯也很有異國感，加上陽明山的自然美景、北投市場，晚上還能到士林夜市享美食」，其參展目標為推廣「夏日泡湯養生，冬季泡湯暖身」的正確觀念，因主要客群為50歲以上長者，不少年輕人趁此優惠預訂住宿贈送父母。

(中時 )