大陸綜合商業集團樂視網21日將正式從深交所創業板摘牌下市，近十年的上市之路就此劃下句點。樂視網退市前最後一個交易日收平在人民幣（下同）0.18元，和2015年最高峰市值逾1,600億元相比，現在市值僅剩不到10億元。

新浪財經報導，樂視20日收報0.18元，全天成交2,156萬元。據Wind數據，樂視網股價在2015年5月12日最高曾到179元，其市值一度超過1,600億元，成為創業板之王。但從股價最高峰至退市前最後一日，樂視網股價跌幅高達99.9％。也就是說，才短短5年，樂視網1,600億元的市值已幾近全都蒸發。

成立於2004年的樂視網，在創辦人賈躍亭帶領下，2010年8月正式在創業板掛牌，樂視網也成為A股第一家影音網站公司。之後賈躍亭將樂視業務進一步拓展到電視、體育、手機、影視、汽車甚至金融，樂視網盛極而衰。

2016年下半年，樂視爆發資金鏈危機，連帶所有「樂視系」一起轟然崩塌。而賈躍亭2017年則以造車為名赴美，至今未歸。由於樂視網2018年、2019年的淨資產均為負值，達到退市門檻，深交所在5月中旬宣布樂視網股票終止上市。

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