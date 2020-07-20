（臺灣企銀今年6月底全面將金融區塊鏈函證改採API介接，區塊鏈與API技術雙效出擊，大幅提升效率，省事且安全。 圖／臺灣企銀提供）

臺灣企銀持續精進金融區塊鏈函證技術，今年6月底全面將金融區塊鏈函證改採API介接，區塊鏈與API技術雙效出擊，大幅讓函證查詢時間由平均半個月縮短到3天內，再同步改採作業總行制，一併解決多家分行往來需多筆授權之繁瑣流程，大幅節省人力、物力與時間成本，服務與效率更加升級。

函證是會計師查核企業財報時，向金融機構發詢證函的審計流程。過往只能以紙本掛號往返，銀行需蓋單位章、受查企業更要蓋各式大小章，過程相當繁瑣且速度緩慢。

臺灣企銀瞭解企業需求，早在去年3月與財金公司共同研究發展區塊鏈技術應用，將函證作業數位化，透過「金融區塊鏈函證」系統平台加密傳送與回覆函證作業，大幅提升效率，並可解決紙本函證遺失與變造問題，避免資料外洩與竄改的風險，對企業來說大為省事且安全。

臺灣企銀積極發展數位金融，本著以客戶為核心的精神，結合最新的FinTech（金融科技）技術，發展新型態的數位化服務，持續推出更多元、更創新、更貼心、更安全的金融服務，讓臺灣企銀不僅是最專業的中小企業銀行，更是客戶與企業首選的數位金融專業銀行。

臺灣企銀積極響應與配合政府政策，在線上打造24小時的紓困貸款專區，提供客戶便利的紓困貸款申請管道，且自7月1日起為提振國內消費，臺灣企銀更提供振興三倍券加碼大回饋，邀請客戶線上快速綁定臺企支付（台灣pay），即可享好康六重送，好禮回饋加碼翻倍，回饋金額上看4,400元。

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