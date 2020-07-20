全國第三大鎮和美鎮，率全國之先宣布加碼發600元振興現金，刺激消費，預計23日起正式展開發放作業。（資料照）

再等三天！和美鎮600元振興禮金就可以開始領取了！（謝瓊雲攝）

600元準備好了，只要再等3天！彰化縣和美鎮公所上周宣布將加碼發放600元振興消費現金禮金，刺激小鎮民生經濟，全縣約9萬人受惠，經過1周的行政作業，預計7月23日正式展開發放作業，將分梯次在社區活動中心或宮廟發放，可請家人代領，作業簡化盡量以便民為優先。

根據和美鎮公所送代表會審議通過的振興消費現金禮金發放作業處理要點，全鎮不論性別、年齡，凡是在今年6月30日當天以前，設籍在和美鎮的鎮民，就符合領取禮金的資格。

和美鎮公所表示，全鎮32個里，總計分3個周末、6梯次進行，23日、24日、27日、28日、29日與30日6天辦理現金發放；預計將發出5400多萬元。

公所指出，無法配合或不便在發禮金當天領取的鎮民，可在11月2日截止日前自行至公所民政課領取；另外，7月1日凌晨零時之前出生的新生兒，就算尚未完成出生登記、或初設戶籍者，同樣都符合領取資格

公所也提醒，各里辦公室發放作業時間日期不一定，有些里人口數很多需一連2天發放，鎮民可以事先自行查詢清楚；請攜帶身份證或健保卡等身分證明文件、印章親領；或委託同戶籍的同住親屬代領，代領人需檢附身分證、印章與委託書，並備齊委託人的身分證或健保卡、戶口名簿等。

(中時 )