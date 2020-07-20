各單位會同檢視人孔內的廢棄機油，造成消化菌種死亡，導致污水無法被分解，處理系統被迫暫停。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

不肖業者日前將廢棄機油傾倒至郊區的汙水人孔內，導致流入水湳水資源回收中心的汙水水質異常，經廠區人員發現後，立即關閉污水進流閘門，並通報台中市政府水利局、環保局及警察局等協助調查。水利局鄭重呼籲，勿隨意傾倒廢棄油品至汙水人孔內；恐將造成水資源回收中心汙水處理系統停擺，衝擊環境衛生。

水利局說，逕自將廢棄油品任意傾倒至汙水人孔，不但會堵塞汙水下水道管線收集系統，廢棄油汙一旦進入水資源回收中心，會使消化菌種死亡，導致污水無法被分解，處理系統被迫暫停，生活污水繞流至排水溝，嚴重影響河川水質。

水利局指出，若經市府查獲業者違規傾倒廢棄物，將依《廢棄物清理法》第46條規定，處1年至5年有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

水利局強調，近年環保意識抬頭，汙水下水道建設愈受重視，河川水質也隨之提升，成為現代化城市的重要指標，需全體市民共同守護水資源，公私協力監督，建立永續可利用的水資源環境，民眾若發現違法情形，可撥打1999市民專線通報或直接撥打110報案，保障居家環境，提升台中之城市競爭力。

(中時 )