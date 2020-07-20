台灣進入防疫新生活，適逢盛夏國旅正夯，不只政府推出安心旅遊補助方案，加碼再出振興三倍券，帶動國內旅遊新熱潮。「亞洲萬里通」獨家分享國內旅遊賺哩撇步，讓消費者除了透過國旅補助省錢、信用卡綁定振興三倍券享優惠，還能玩樂兼賺哩，為未來旅遊超前佈署。

「亞洲萬里通」旅遊夥伴KLOOK也看準旅遊風潮舉辦線上旅展，即日起至7月31日止，超殺優惠限時開搶。五星飯店一泊二食4折起、全台商品最低25折起，同時再享「亞洲萬里通」里數回饋。搭配「亞洲萬里通聯名卡」支付旅費，再享振興券現金補助與刷卡哩程回饋。

此外，為讓國人玩得無後顧之憂，「亞洲萬里通」攜手英國保誠人壽，投保旅平險即可賺取400里數，加倍守護旅人，出遊更安心。

國內旅遊刷哪張卡，「亞洲萬里通」盤點超值優惠神卡，國內旅遊不只可以透過國旅補助折抵1,000元住宿費，還能使用振興三倍券提升旅遊品質，此外如何邊玩邊賺哩，為未來旅程超前佈署，「亞洲萬里通」為消費者整理賺哩神卡。

國泰世華亞洲萬里通聯名卡：國泰世華亞洲萬里通聯名卡首創里程加速，刷卡消費可直接累積「亞洲萬里通」里數。國內旅遊自駕加油、eTag、搭高鐵，消費每15元1里數市場最優。跟上國旅熱潮再祭「夏日雙倍瘋哩」，2020年7月20日至8月31日止，加碼里數2倍送，消費累積滿500里再送500里，最高送出6,000「亞洲萬里通」里數，7月20日上線。

匯豐旅人卡：為旅人打造的新一代2020旅行神卡。市場首張免年費國內外消費即享最低20元1哩，可1：1兌換「亞洲萬里通」里數，回饋無上限，小資族也能集哩無負擔。搭配綁定振興三倍券，消費3,000元不只回饋2,000元，即日起至9月30日止，透過Money 101專屬網址申辦匯豐旅人卡，新戶首刷再送2,000「亞洲萬里通」里數。

台新國泰航空聯名卡：國泰航空聯名卡「月月有哩」好評再延長，搶7月31日前消費每3,000元送150「亞洲萬里通」里數，單月最高回饋3,000里。國人旅遊消費聰明集哩，未來即可以「亞洲萬里通」里數兌換國內外上萬間飯店，為未來旅遊超前佈署。

KLOOK線上旅展開跑 享超值優惠再賺「亞洲萬里通」里數，國內旅遊絕不能錯過KLOOK線上旅展超值玩樂優惠，即日起至7月31日，KLOOK推出美食、一泊二食、門票、體驗等多項超殺優惠，全台商品25折起。

不只價格超優惠，還有哩程回饋，於「亞洲萬里通」x KLOOK指定網站 購買行程，輸入「亞洲萬里通」會員號碼即享40元2「亞洲萬里通」里數；同時，搭配「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」支付KLOOK旅費，再享銀行刷卡哩程回饋。

英國保誠人壽 樂遊E夏 內行才懂，搭上國旅熱潮，台灣玩法登山、潛水、衝浪各式跳島行程皆具風險，建議國人旅遊加保旅平險，意外傷害醫療費用、大眾運輸或自駕出遊，給予更完整的保護。周休二日旅平險保費168元起，即可輕鬆賺取400「亞洲萬里通」里數。投保英國保誠人壽旅平險/意外險/定期壽險，賺400/600/1,000里數，今年國旅開車、騎機車環島，更安心。

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