一夜變富豪就在今晚 威力彩頭獎上看20.8億元 獎號看這裡 20:552020/07/20 中時新聞網 趙永紝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣彩券表示，在連45槓效益下，本期頭獎上看20.8億元。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩連45槓，今(20)日頭獎獎金上看20.8億元。今晚開出的獎號為第一區：04、15、20、22、26、37，第二區為01。 台灣彩券表示，如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第3高、第三屆以來第4高；這是繼108年8月12日以來威力彩出現頭獎20.47億元以來的最大獎，在108年8月12日是連摃46期，至於史上最長連摃則是出現在107年11月5日，當時頭獎獎金累積至16.52億元，這二期都是頭獎由一人獨得。 (中時新聞網) #頭獎 #獎金 #獎號 #威力彩 #45槓 也許您會感興趣 推薦閱讀 威力彩狂飆18.3億！5生肖財運旺到年底 快衝一波 08:342020/07/16 生活 威力彩頭獎連45槓！下期頭獎上看20.8億 貳獎2注均分千萬 20:532020/07/16 財經 合庫銀行研究獎金 頒獎 04:102020/07/17 全球財經 威力彩連45槓 頭獎拚20.8億 04:102020/07/17 財經焦點 領到三倍券46分鐘買彩券花光 網見號碼笑：零倍券 10:062020/07/17 日常 威力彩頭獎破20億！他一個月海砸13萬 結果超勸世 10:112020/07/17 生活 他三倍券入手46分鐘梭哈威力彩！結局曝光鄉民笑慘 23:022020/07/17 生活 頭獎衝20億 威力彩買氣大爆發 18:502020/07/18 財經 都要破產了！近三分之一美企高階主管卻大發獎金自肥 22:322020/07/18 財經 破產前夕 美企大發獎金給高管 04:102020/07/19 全球財經 財經熱門新聞 一夜變富豪就在今晚 威力彩頭獎上看20.8億元 獎號看這裡 - 財經 生技股慘崩 宏碁竟狂噴！老謝洩外資爆買內幕 - 即時 殖利率破4％！10檔金融股 法人狂掃貨 - 財經 - 工商 生技股狂熱後下一步？謝金河：精選下半年十檔潛力股 - 財經 3大美企慘了！驚爆華為出狠招大復仇 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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