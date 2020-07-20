威力彩連45槓，今(20)日頭獎獎金上看20.8億元。今晚開出的獎號為第一區：04、15、20、22、26、37，第二區為01。

台灣彩券表示，如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第3高、第三屆以來第4高；這是繼108年8月12日以來威力彩出現頭獎20.47億元以來的最大獎，在108年8月12日是連摃46期，至於史上最長連摃則是出現在107年11月5日，當時頭獎獎金累積至16.52億元，這二期都是頭獎由一人獨得。

(中時新聞網)