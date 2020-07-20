國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧今天公布據稱來自外交部駐印尼代表處被列密件的電報，指控總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄可能涉及「控制國營事業」、「涉及私利」等。

對此，蘇嘉全在臉書表示，已委託律師於明天上午10:30前往台北地檢署按鈴控告，讓司法釐清真相，還他清白。

蘇嘉全強調，2017年我並未前往印尼，而2016、2019年兩次出訪印尼，主要目的係與當地台商僑胞會面交流，為防止遭遇外力阻礙，也為避免外館同仁違反行政中立，抵達印尼由外館同仁接機後，即委由當地僑胞組織與後援會協助接送，根本沒有國營事業人員陪同，也未與當地政府單位會面，更非由揚運集團安排相關行程。

蘇嘉全表示，他在擔任立法院長任內，為推動國會外交，鼓勵每個委員同仁踴躍成立各國聯誼會，積極與世界各地的台商建立聯繫，因為這也是國會外交的重點工作。

蘇嘉全批評，今天主持記者會的王育敏女士，過去曾擔任過立法委員，羅智強擔任過總統府副秘書長，游淑慧則為現任台北市議員，應知道國會外交無可代替的獨特性與機敏性，卻仍選擇昧著良心帶頭抹黑作亂，混淆社會視聽，應該感到羞愧與汗顏。

(中時新聞網)