1名男子與家人在1家牛排餐廳用餐，見到1位蜜臀極翹的女服務生起了色心，他利用需在櫃台結帳時，趁機伸出鹹豬手戳了一下女服務生的蜜臀，女服務生感到被羞辱，進而對男子提出告訴。法官詢問男子當時為何會摸女服務生蜜臀時，他聲稱自己喝醉了，然而經由監視器得知男子分明故意作為，因此判處他3個月的有期徒刑。

男子與家人前往牛排餐廳吃飯，見到負責櫃台的女服務生蜜臀超翹，他因此藉著用完餐要結帳時，趁機伸出鹹豬手戳了一下，女服務生當下感到被侵犯，立即向當班主管協助將人攔截，並進而向此名男子提出告訴。

男子被傳喚到訊時，他坦承自己的確有經過女服務生身後，也聲稱可能是用餐時喝了些酒，手不小心擦到女服務生身體，他還表示自己並沒有要對她性騷擾，可能只是覺得她長得漂亮，想要和她打聲招呼而已。

法官經監觀看視器畫面後，發現男子的確較為靠近女服務生身後，但也發現男子分明是有意識地將他的手伸出，且戳了一下就立即收回。牛排餐廳的主管也指出，當天男子走路穩健，身上也毫無酒味，但1名女子經過後，男子卻立即靠邊走去，看起來是刻意碰觸女生，當女生回瞪他時，他也毫無任何反應。

因此法官認為，男子若是要打招呼，只要說話舉起來手來即可，何必將手前去主動碰觸女子身體呢？考慮男子毫無回改之意，且使得女子心理受到影響，依違反性騷擾防治法，將判處男子3個月的有期徒刑。

(中時新聞網)