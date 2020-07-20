美國空軍第305空中機動聯隊(305th Air Mobility Wing)，和514空中機動聯隊(514th Air Mobility Wing)於新澤西州的麥奎爾-迪克斯聯合基地(McGuire-Dix-Lakehurst)，舉行了KC-10空中加油機的退役典禮，表彰KC-10服役超過33年的貢獻。這些飛機的最終站是亞歷桑那州的「飛機墳場」(Aircraft boneyard )。未來將由KC-46空中加油機來接替。

商業內幕(Business Insider)報導，第305空中機動聯隊的聯隊長史考特·維德霍爾特上校(Scott Wiederholt)說：「我們以極大的自豪感，莊嚴地與KC-10告別。」

美國空軍的空中加油機有2種，一種是波音KC-135，另一種是麥道KC-10(麥道公司在1997年被波音合併，所以KC-10現在也算是波音公司所有)。KC-10是1980年代開始服役，總數59架，雖然服役時間沒有KC-135那麼長，但是也最終將由KC-46A來替換。

KC-10是由MD-10客機修改而來，少見的3發動機客機，除機機翼下各有1具發動機以外，機尾也有一具。尾部的發動機維護較為困難，因此這種設計在現在已經不多見，也是KC-10提前退役的原因。

退役儀式後，KC-10將飛往亞歷桑那州的戴維斯-蒙特罕空軍基地(Davis–Monthan AFB)，由當地的第309航空維修和再生小組來照顧。在那裡，又被稱為飛機墳場，飛機將擔任備用零件的角色。

航空史學家洛克哈特（Stuart Lockhart）說，退役儀式代表的KC-10，尾號是86-0036，這架飛機於1986年12月開始服役。參與過1989年底的「沙漠之盾」行動，與1991年的「沙漠風暴」行動(也就是參與過第1次伊拉克戰爭)，總共飛行時數高達33,017小時，參與過六大洲飛行任務，曾為12萬5千架飛機加過油。

在KC-135與KC-10快速的退役後，新一代的KC-46A加油機必須加緊提升安全性，KC-46雖然在名義上已經服役，但是仍三不五時傳出缺點與瑕疵，包括加油管路中出現不明塑膠碎片，數位視覺系統沒有足夠的景深，加油工作不易對準，還有貨艙扣鎖故障等問題。

(中時新聞網)