臺灣企銀對各銀髮樂齡學堂據點的關懷腳步，沒有因為新冠肺炎疫情攪局而停歇，7月16日馬不停蹄趕往台南白河及嘉義東石，同日揭牌成立2間銀髮樂齡學堂關懷據點，臺南市市長黃偉哲及嘉義縣副縣長吳容輝分別到場共襄盛舉，與臺灣企銀攜手展現對長者的愛心。

本次贊助的據點「臺南市白河竹門社區發展協會」及「嘉義縣鄉村永續發展協會」皆屬高齡社區，臺灣企銀為達到落實社區照顧、社會救助福利等目的，透過臺灣企銀設立的公益信託基金，積極提供社區廚房設備修繕、食材補助及改善相關空間設施，充分發揮老吾老以及人之老之精神。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，臺灣企銀今年聚焦解決「兩老雙缺」，利用「都更危老」加「銀髮照護」及「都市更新」加「種電、儲能」，一舉解決兩老（建物老化、人口老化）、雙缺（缺地、缺電）問題，落實在家安養及永續綠能的理念。

黃博怡強調，為配合銀髮照護理念，目前累積已贊助成立16家銀髮樂齡學堂，每年受惠供餐及服務之長者近28萬人次之多，不僅實質延伸長照政策，更讓服務團隊和被服務的長者，從中體驗生命價值，直接或間接降低社會問題發生機率。

臺灣企銀未來仍將持續挹注愛心，希望擴大服務鄉鎮，將企業資源有效發揮，持續服務及嘉惠在地長者，並配合政府防疫新生活運動，使銀髮長者們能於社區中得到更妥善更優質的照顧及資源。

(工商 )