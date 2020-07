暑假就要Fun肆玩。HAPPY GO響應政府三倍券及安心旅遊補助,即日起推出「HAPPY GO振興加碼 快樂多10倍」活動,邀請千萬卡友暢遊全台22間遊樂園並順遊台中、高雄二大商圈,不僅祭出開寶箱得點數、全台狂送30萬點再抽萬元旅遊券,歡慶HAPPY GO App 200萬下載,還有抽萬點活動,更結合中南部兩大都會商圈推購物節與點數嘉年華活動,搭配HAPPY GO Pay使用就可輕鬆放大三倍券優惠。HAPPY GO快樂振興加碼計畫就是要讓國人消費和旅遊都能輕鬆放大政府的補助優惠,讓無法出國的暑假也可以很不一樣。

為加強振興力道,讓卡友輕鬆放大優惠,「HAPPY GO振興加碼 快樂多10倍」活動涵括配合政府安心旅遊計畫19歲以下免費的全台22間遊樂園,以及台中、高雄二大商圈,即日起透過HAPPY GO App開啟活動頁面,就可於樂園入門處或售票處開啟AR寶箱,可獲得100~1,000點不等的HAPPY GO點數,同時呼應政府安心旅遊的千元補助,HAPPY GO好康再升級,加碼抽雄獅萬元旅遊券,讓卡友享10倍優惠。台中麗寶樂園也快樂響應HAPPY GO振興加碼計畫,活動期間憑HAPPY GO App享樂園購票優惠(19歲以上需購票者,約六五折優惠票價),於麗寶樂園園內開啟的寶箱還可抽中馬拉灣20週年紀念商品、飲料免費等。為歡慶HAPPY GO App本月份破200萬次下載,也祭出萬點抽獎回饋卡友。

政府推出安心旅遊專案開放全台22間樂園可免費且不限次數入園,HAPPY GO也順勢推出App小調查,哪間樂園免費入園讓民眾最感興趣,短短五天時間吸引四萬多人投票。調查顯示,由同時擁有動物園及台灣第一座強調建築主題特色水上樂園的六福村奪冠,其次為麗寶樂園,九族文化村和劍湖山世界,非樂園系列的避暑勝地杉林溪森林遊樂園亦高居前五位。而歡樂暑假,不僅去遊樂園也要拍下美照留念,更要全台跑透透,活動期間凡於指定樂園、台中商圈或高雄商圈之特約店,上傳符合活動照片至IG並標記#HAPPY GO振興加碼,就有機會帶走頭獎PS5。

看好三倍券上路帶動商圈經濟,HAPPY GO即日起至9/30也攜手遠東集團旗下百貨零售通路與特約商業者推出商圈加碼活動,推台中購物節主打消費點數加碼回饋,再抽霸氣豪禮。使用HAPPY GO Pay跨通路消費累積滿30,000元抽遠東百貨3,000元禮券;單筆消費滿200元,當月累計滿3次再抽200點;另有HAPPY GO App打卡享會員專屬好禮再抽50點以及通路加碼活動,點數最高三倍送。高雄點數嘉年華狂歡節也同步開跑,推出高雄多一點、爸氣限定打卡送好禮與只兌你好等三重好康,居住於高雄卡友凡於高雄任一合作特約商消費並累點成功即贈50點,使用遠銀卡消費累積滿萬元再加贈100點;8/1~8/9於前鎮區、苓雅區的合作特約商店上傳FB打卡,公開貼文並TAG「#高雄夏日揪HAPPY點數嘉年華」,8/1前至HAPPY GO粉絲專頁活動貼文留言,有機會獲得千元百貨禮券等多項好禮;8/31前高雄卡友於兌點專區兌換商品或票券,即享點數全額返還,每人最高回饋300點。

三倍券正式上路,遠東銀行力推綁定數位三倍券優惠,綁定遠銀信用卡並使用HAPPY GO Pay消費,享銀行刷卡滿額點數最高14倍,新用戶刷卡滿額除回饋666元刷卡金,再享16倍點數回饋,最高可達30倍。遠東銀行表示,8/31前綁定遠銀信用卡使用HAPPY GO Pay累積消費滿3,000元,且符合銀行信用卡振興券回饋資格者,不論新舊卡友皆可額外得HAPPY GO點數700點。

(工商 )