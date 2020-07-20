陳其邁幕僚「主播版夏于喬」黃彩玲。(取自中天新聞畫面)

高雄市長補選將於8月15日舉行，藍綠陣營輔選團隊不約而同打出正妹牌，成為這次選戰的一大「嬌」點。其中，國民黨市長候選人李眉蓁陣營有「嫩版小禎」梁郁苓；而民進黨市長候選人陳其邁則有「主播版夏于喬」黃彩玲。

《中天新聞》報導，日前國民黨主席江啟臣南下高雄幫李眉蓁輔選，媒體捕捉到有一名身材姣好的女幕僚隨行，她是李眉蓁的隨行秘書梁郁苓。梁郁玲接受採訪時表示，她是因為爸爸的關係加入李眉蓁的團隊，且從小就和李眉蓁認識，覺得李眉蓁和電視上的政治人物有很大的區別。梁郁苓還指出，因自己外表神似藝人胡瓜女兒「小禎」，出國旅遊時也會被認錯。

此外，陳其邁陣營跑行程時，隨行的短髮正妹幕僚也成為關注焦點，她原本是綠委蘇巧慧幕僚，借將陳其邁新媒體小組，她是新聞主播出身的黃彩玲，因為神似藝人夏于喬，還被稱作是「主播版夏于喬」。黃彩玲在接受採訪時，還透露被稱作「暖男」的陳其邁，私底下也有調皮的一面。

這次高雄補選，各陣營除了比拚政見，也打出「正妹牌」吸引選民目光，雙方的美女幕僚成為這次選戰中的一道亮麗風景。

(中時 )