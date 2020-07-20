崔慈悌／台北報導

國民黨指控總統府祕書長蘇嘉全繞過外交部拜會印尼高層，蘇嘉全今晚在臉書痛批國民黨召開一場烏龍記者會，以一份虛假資料，憑空杜撰。他已委託律師於明天上午10點30分前往台北地檢署按鈴控告，「讓司法釐清真相，還我清白」。

蘇嘉全表示，今天上午國民黨以一份虛假資料，憑空杜撰出他在2017年曾出訪印尼，更無端指控他透過揚運集團安排行程，並影射圖謀私利，有損國家利益。上午他的辦公室已透過臉書發出聲明，澄清這些不實指控。

然而他說，遺憾的是，國民黨王育敏、羅智強、游淑慧等人仍執迷不悟，繼續拿假資料企圖轉移焦點，他已委託律師於明天上午10：30前往台北地檢署按鈴控告，讓司法釐清真相，還他清白。

他再次強調，2017年他並未前往印尼，而2016、2019年兩次出訪印尼，主要目的係與當地台商僑胞會面交流，為防止遭遇外力阻礙，也為避免外館同仁違反行政中立，抵達印尼由外館同仁接機後，即委由當地僑胞組織與後援會協助接送，根本沒有國營事業人員陪同，也未與當地政府單位會面，更非由揚運集團安排相關行程。

蘇嘉全表示，今天國民黨「三寶」拿著一篇破綻百出的幻想文，不僅沒有善盡查證義務，還無中生有編撰故事，汙衊他圖謀私利，企圖抹煞國會外交四年來奠定的基礎，破壞台印經貿交流的成果，嚴重傷害台商與僑胞的情感。

他說，該內容遭他本人及相關單位嚴正駁斥後，還大言不慚一錯再錯，只是讓國人再次看清不知長進的國民黨，為打擊異己不問是非、不擇手段的醜陋面孔。

他說自己在擔任立法院長任內，為推動國會外交，鼓勵每個委員同仁踴躍成立各國聯誼會，積極與世界各地的台商建立聯繫，因為這也是國會外交的重點工作。

2016年，立法院組成新一屆的世界台商之友會，會長依例由副院長擔任，他則擔任榮譽會長，目的就是希望透過民主的國會力量，協助台灣走向世界，結交更多理念相近的國際友人。

蘇嘉全強調，過去四年，他無論走到哪裡，必定會與當地台商僑胞見面交流，當全球各地台商返台拜訪立法院時，只要時間允許，也都會親自接待，在與台商交流的過程中，除了可以了解他們在各地的發展情況之外，也藉著會面的機會，詢問大家有什麼地方需要政府的協助。

他說，因為台灣在艱困的外交環境中，台商是我們與世界的寶貴連結，國會則是台商與政府之間的橋樑。一直以來，與台商攜手合作讓台灣的經貿發展更加穩健，讓台灣被世界看見，是立法院不分黨派的共識，也是朝野立委的職責所在。

他痛批國民黨今天主持記者會的王育敏，過去曾擔任過立法委員，羅智強擔任過總統府副秘書長，游淑慧則為現任台北市議員，應知道國會外交無可代替的獨特性與機敏性，卻仍選擇昧著良心帶頭抹黑作亂，混淆社會視聽，「應該感到羞愧與汗顏」。

(中時 )