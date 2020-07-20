振興三倍券正式上路，公眾輿論熱烈，全民關注此項利多政策究竟能夠帶動多少消費力，但恐怕對於所謂「報復性消費」市場反彈力的期望值，不能先預設過高。擁有全台近400萬會員的UUPON，執行「振興券消費市場反應調查」，發現有高達六成的民眾，無法認同「政策將帶動整體市場消費成長」，甚至還有近七成民眾表示，壓根沒因振興三倍券的發放，提升了多少消費購物慾望。

調查比對消費者對於「不常購買物品」的計畫，是否會因為獲得振興券，而產生新增的消費行為？卻僅有29％的受訪者表示，確實有可能因此「新增消費」。相較之下，卻是有近60％的受訪者認為，配合振興券發放的「店家加碼活動」，將有機會提升消費購物慾望。

經疫情重創的台灣消費市場，可能讓小老百姓變得更趨謹慎了；在達到振興券原本立意的刺激消費目標前，消費者腦袋裡真正琢磨的，更可能是偏向折抵日常生活必需的開銷。要想讓精打細算的消費者，甘願去響應創造市場經濟復甦的計畫，還得搭配各個店家的加碼活動，如何藉由活動包裝讓消費者有「真的賺到了」的感覺。

本次調查，UUPON邀請全台超過4,000名會員訪查，受訪者居住地遍及全台，年齡層普及為20歲至60歲以上，具95％之信心水準。而根據UUPON會員分布達全台之取向，可進一步挖掘台灣廣大消費族群，對於振興三倍券市場反應；不僅關注消費者的行為態度，調查結果也能做為下半年台灣經濟市場發展的觀察指標。

雖然對於振興券復甦市場的期望有限，但多數消費者還是有著「多花費一些預算」的心態。高達54.5％的受訪者表示，領券過後實際的消費金額，已經有預期將會超過3,000元。

而被問到「打算怎麼分配振興券3,000元的預算？」其中，民生消費就佔了500元的額度，算是消費者領券後可以直接「無痛感使用」的花費；但在關鍵影響經濟復甦的遊憩場所門票及票券，卻僅僅只有200元左右的配額。

UUPON更從受訪者對振興券使用計畫，觀察振興券對各消費產業的推動力，即發現高達82％的消費者都選擇了「日常民生消費」這個項目，選擇「旅遊住宿」的人，僅僅只有45％，藝文活動、遊憩票券更是少數。顯示民眾對於振興券的消費用途，都還是偏向民生必需品，休閒產業若沒有加碼優惠方案，恐怕難以打動消費者。

UUPON調查發現，有高達46％的受訪者，偏好選擇紙本券，最重要的原因也是因為領取流程的便捷；另外，也有31％的受訪者，傾向綁定信用卡，在乎的條件就是因為可以賺取各發卡銀行祭出的加碼回饋，而其中又以「玉山銀行」、「台新銀行」最受消費者青睞。

即便消費者自有一套選擇領取的邏輯與方法，但在本次調查整體受訪者中，還是有少數3％的民眾表示，不會有任何計畫去領取振興券。而不願接受這項民生福利的原因，大多數是因為使用限制過多，但也有少數受訪者表明「沒有需求」，或是「不認同這項政策」。

綜觀UUPON「振興券消費市場反應調查」，發現消費者對於振興券的使用與計畫，已經不完全是政策初始的立意，想要讓「報復性消費」的市場蘊含能量真正被釋放，或甚進一步帶動台灣經濟市場的復甦，包括相關單位及商家可都要仔細規劃、精緻活動。

藉由本次UUPON「振興券消費市場反應調查」，彙整台灣消費大眾的意見與態度，給予市場實質詳盡的反饋。在擁有擴及全台的會員基礎上，執行產業面的市場調查分析，也能夠讓每一位加入UUPON的民眾，實際體驗UUPON「優惠多點，生活滿點」的品牌精神。

(工商 )