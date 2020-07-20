中國大陸從2017年開始建造075型大型兩棲攻擊艦，去年9月第一艘075兩棲艦下水，今年4月第二艘出港下水，第三艘正在建造中，外媒形容，大陸軍艦建造速度之快，猶如「下餃子」。根據大陸官方軍事媒體的報導，解放軍的海軍最後可能擁有7艘以上075型兩棲艦。

075型兩棲艦空間足夠容納30架各型直昇機以及900名士兵，又能搭載兩棲車輛和氣墊登陸艇，大幅提升共軍的登陸力量，將成為共軍登陸和登島礁等海戰中的主力。此外，075型兩棲艦還可將中共海軍陸戰隊駛向海外，展現中共的軍力。影響所及，大大提升中國在海外的政治影響力以及作戰力。根據路透報導，中國大陸擴大兩棲作戰力，將挑戰美國在亞洲以及其他地區的絕對優勢。

中共發展兩棲作戰的能力，第一是用於入侵台灣時實施登陸。第二是用於解決與中國大陸有周邊海域領土主權的爭議與糾紛，這些國家包括日本、越南、與菲律賓等等。

075型兩棲艦可以派遣到遙遠的海外衝突區，威懾潛在的敵人並保護中國海外投資與公民。也能允許解放軍參與天災救災與人道救援，與美國競逐在海外的聲望以及軟實力。

(中時 )