鄉民女神潔哥（李秉潔）去年9月結婚，今年4月報喜有了愛的結晶，目前懷孕8個月，常在網上分享日常點滴，期待孩子的到來，未料今（20日）中午走在路上時，差點被機車撞，讓她嚇到當場罵出三字經，還原驚險過程時還緩不過來，氣呼「超級沒水準趕投胎嗎」。

潔哥透露自己綠燈走在斑馬線上要過馬路，沒想到突然有一台騎很快的機車，從她左後方超過直接右轉，甚至還叭她，讓潔哥驚魂未定說：「貼著我肚子離超近的過去，我真的整個嚇到。」

潔哥還原差點被撞的驚險過程。（圖／翻攝自臉書）

潔哥透露她過馬路時都有注意來車，相當小心，「但這種從後面來的我完全無法看到啊！我屁眼又沒有視力！只差一點點點就撞到我了。」回想起驚嚇瞬間，潔哥怒氣仍未消，大罵：「叭一個孕婦衝啥小朋友啦！」更氣到喊要找人剁手腳，最後直呼「真的好久沒這麼生氣了！」

PO文貼出後，不少粉絲安撫潔哥別再動怒、胎兒要顧，但也有感留言「不禮讓行人真的很沒水準，路上又很多這種」、「機車沒保持距離不是違法了嗎？」、「其實可以直接告了，沒有禮讓行人，調路口監視器」。

(中時新聞網)