高雄「瘋藝夏」兒童藝術節開跑，十大系列活動之一的國際兒少美術大展20日正式開展，主辦單位展出160幅來自國內外得獎的兒童畫作供民眾欣賞。（洪浩軒攝）

高雄「瘋藝夏」兒童藝術節開跑，十大系列活動之一的國際兒少美術大展20日正式開展，主辦單位特別展出160幅來自國內外得獎的兒童畫作，要讓民眾在疫情期間，不用出國就能在充滿藝術氣息的高雄欣賞各國兒童的美麗畫作。

此次畫展的主要目的是讓民眾充分了解世界各地孩子在表達自己的藝術作品時，所觸及的當地繪畫媒材、題材、生活樣貌、藝術教育的觀念及跨域思考模式，讓孩子的生活圈與視野更加寬廣，兒童與青少年也透過繪畫方式，傳達了對於自己未來的期許。

新上國小校長王彥嵓表示，世界疫情如此嚴重，這段期間缺少了許多實質交流，剛好藉由高雄「瘋藝夏」活動，徵集160幅世界各國的兒童畫作，讓民眾在高雄就可以欣賞各國的在地特色及文化民情，也藉此傳達台灣在疫情期間與各國團結一致共同面對挑戰的決心。

此次畫作獲選展出的郭庭籥表示，此次以「石虎新聞台」為題，將石虎主播用擬人方式報導新聞，希望告知民眾重視保育類動物的重要性，人類應該與自然動物和平共處，才不會遭到大自然的反撲。

新上國小張家蓁則表示，近期發現空氣汙染特別嚴重，假日出遊走在沙灘上也發現許多人為垃圾，所以畫一幅「無污之樹」送給大家，希望用一顆純淨的大樹在畫面中央，配上無阻礙的道路，引導世人團結向前，不害怕艱難的病毒，共創沒有病痛與環境汙染的明天。

(中時 )