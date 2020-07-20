三倍券上路後，不少人已經開始持券消費，但使用三倍券後，是否找零交由店家做決定，日前有一名老闆分享，顧客想拿三倍券消費找零，店家同意了，沒想到找完錢，客人竟當場愣住，故事曝光後，讓2.5萬網友都跪了。

原PO在臉書社團《爆廢公社》上透露，他在昨日遇到一位客人，客人詢問買東西用500元三倍券是否找零，他回答「有」後，這位客人就買了雞排跟雞心總共85元，於是原PO找了415元給客人，但他敘述，「客人眼睛睜大大的一職看著我，請問500-85=415，是我做錯了什麼」？

網友分享找零經驗。（摘自臉書社團《爆廢公社》）

只見原PO附上一張找給客人的「零錢」，照片上是2張200元面額的三倍券以及15元的現金零錢。這畫面在短短半天內吸引超過2.5萬人按讚，其他網友都忍不住大讚，「老闆開大招，想找錢換現金的休想」、「沒毛病啊 非常合理啊！老闆非常棒」、「這算是佛心老闆」、「能想到這樣找錢，真的跪了」。

(中時新聞網)