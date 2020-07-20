香港警察位於葵湧的荔景紀律部隊宿舍第3座近日疑似出現群聚感染。

據香港媒體報導指，該宿舍有一名退休警署警長的住戶，在本月11日曾與19名親友先到葵涌新都會廣場的潮庭聚餐，接著到宿舍參與家庭聚會，幾日後有當日聚餐出席者被發現確診；該宿舍也隨即貼出通告，聲稱共有10人確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日發布會中澄清，該「潮庭」家庭群組昨日及今日(19及20日)發現共有8人確診。而據了解，該名退休警長與其妻子和兩名女兒均未發現確診。

至於昨日為何未有公布「潮庭」家庭群組曾到訪荔景紀律部隊的宿舍，張竹君則表示，這個群組曾到多個不同聚會，他們先聚餐，然後才回到宿舍，因此被認為住所地址並非關鍵；至於其他同場的親友目前仍在追蹤當中，正在釐清個案涉及多少密切接觸者。

該紀律部隊宿舍張貼的通告指出，第3座中層住戶於本月11日有家庭聚會，確定其中10名出席人員確診；通告還稱已聯絡衞生署，要求為所有居民檢測，正等待相關部門回覆。今日一名前來送貨的物流人員表示，由於之前已傳出上址有疫情，故送貨單發出一段時間，都沒有人敢接。

另外，報導也發現該宿舍社區內的一個露天籃球場，連日來下午都有10多人聚集運動，還有人坐在場邊休息，期間更卸下口罩多個小時，有違反禁聚令之嫌。有附近居民擔心，要是有人不依令停止群聚活動，還不戴口罩，恐會釀成社區疫情大爆發。

(中時 )