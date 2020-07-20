藍營控總統府祕書長蘇嘉全、立委蘇震清叔侄利用國營事業圖利，蘇嘉全今天反控是烏龍爆料。行政院發言人丁怡銘晚間表示，相關問題已請外交部及經濟部進行了解，但國民黨提出的人、事、時序都不對，相關指控「無從查起」。

丁怡銘說，外交部跟經濟部在接獲指控後，有去清查相關人、事、地跟時序，看看是否符合指控，但清查的結果是查不到，因為國民黨指控的資料不齊全，時間也不對，現在應該去問指控的國民黨，不能指控別人犯罪，卻拿不出證據，反過來要求被指控者交出證據，目前外交部及經濟部手上，沒有任何資料對得上國民黨的指控。

他說，藍營若要指控圖利，也要具體指出，圖利事項為何，傷害了國家哪些利益。政府的態度是，只要有任何人檢舉，政府就會去查，今天外交部跟經濟部都有查了，也給外界一個交待了，現在該換國民黨給外界一個交待。

他表示，立委出訪不見得都會讓外交人員跟，這是很平常的事情，不能因此就說傷害國家利益；至於蘇清震要提告，丁怡銘說，那就讓司法去釐清。

(中時 )