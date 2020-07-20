前美國哈佛大學教授，著名東亞問題專家傅高義表示，華盛頓和北京有發生軍事衝突可能，台灣問題可能引發大戰。美國國會議員則提出防止台灣遭入侵法案（The Taiwan Invasion Prevention Act），授權美國總統，一旦大陸使用武力進犯台灣，美國可出兵幫助防衛台灣。

傅高義在接受大陸「環球時報」專訪時強調，他認為華盛頓並沒有就對話接觸已經失敗達成共識。直到現在這一現實仍舊沒有改變。但他指出陸美關係在11月3日美國大選前緊張會加劇，但選後會好轉。儘管川普政府將事情推到瘋狂極端，但華盛頓仍有共識，即美國必須找到與大陸合作的方法以避免大規模衝突。

傅高義還表示，兩國有發生武裝衝突的可能性，但如果回顧發生世界大戰的歷史，就可以看到大戰往往始於小事，但很快波及多個大國，儘管他們並未計劃參戰。他舉例說，如果南海發生摩擦，可能很快升級並帶來災難後果，美國國家都會淪為輸家，這將非常可怕。他還指出，台灣問題引發的衝突可能會升級為一場對全人類造成災難性打擊的大戰，為避免這樣的危險，必須加強美中領導人的理解。

台海情勢緊張，長期友台的美國眾議院共和黨議員約霍表示將提出防止台灣遭入侵法案，授權美國總統一旦北京出兵進犯台灣時，可動用武力。法案還有設有5年的落日條款，表達美國的明確決心。

根據「印度時報」報導，美國航母尼米茲號率領的戰鬥群將在安達曼和尼科巴群島和印度軍艦進行聯合演習。印度媒體表示，這是向北京發出強烈訊號。大陸駐美大使崔天凱則指出，中美關係其實很簡單，就是美國是否準備好和不同文化，政治和經濟制度的國家和平共處，合作應對全球性挑戰，這是一個必須作出的根本性選擇。

(中時 )