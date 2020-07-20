在排練場上，陳武康一手編舞，一手帶娃，很是熟練。陪女兒一起長大，是陳武康的日常生活。（鄧博仁攝）

陳武康（後）小時候會和爸媽一起泡舞廳，長大後成為編舞家，女兒（前）在劇場成長。（李欣恬攝）

曾獲德國科特尤斯編舞大賽首獎、台新藝術獎的編舞家陳武康，近期和法國編舞家傑宏．貝爾合作，編創獨舞作品《攏是為著．陳武康》，描述他從一名和爸媽一起泡舞廳的小男孩，到紐約闖蕩跳現代芭蕾，又轉為編舞家的人生故事，以8段舞蹈表現29年的跳舞人生。

在排練場上，陳武康一手編舞，一手帶娃，很是熟練，女兒跟著聽這次的舞蹈用樂，有巴哈前奏曲，柴可夫斯基的《睡美人》，還有郭富城的《動起來》、鄧麗君的《路邊的野花不要採》，風格多元。

現年42歲的陳武康是高雄人，他表示自己從小跟著軍人爸爸和公務員媽媽，一起去舞廳跳舞，「我永遠記得8、9歲時，在舞廳聽見迪斯可音樂，跟著扭來扭去，扭進舞池裡，或是跟爸媽到海邊度假，跟著DJ放的音樂跳舞。」

陳武康表示，這種好動的性格，一直靜不下來，「學校老師建議媽媽，乾脆送我學芭蕾舞，大約是四、五年級的時候吧，我上了第一堂芭蕾舞課，就像是找到一個新世界，從那時候我就愛上芭蕾，對緊身衣一點也不排斥，每天都很期待穿整套芭蕾舞衣，聽錄音帶練舞的日子。」

愛跳芭蕾的陳武康，在小學畢業後，如願考上高雄苓雅國中舞蹈班，沒想到因適應不良，被同學霸凌，「不是課桌椅不見了，就是丁字褲被釘在牆壁上，或是便當被藏起來，有人從你頭上澆水。我發現這種霸凌，其實是同學想多接近你的表現，不過我實在無法專心在課業上，媽媽只好為我轉學，當時爸爸在台北工作，可以就近管教我。」

就算被霸凌，學業適應不良，陳武康從未放棄跳舞，他說自己熱愛舞蹈的程度，從一件事情可以說明，「我在讀國立藝專的時候，1995年澳洲國家芭蕾舞團來台演《睡美人》，我去當臨演，和專業舞者工作六天，看見他們對美與舞蹈的專注，完全被迷住了，結束六天工作後，我完全忘記要和我的初戀女友聯絡，這是不可思議的事，從那時我也期望自己可以成為專業舞者，出國跳舞。」

陳武康在2001年到紐約，考入美國重要芭蕾舞星、編舞家艾略特．費爾德的舞團，跳了很多現代芭蕾舞作品，一圓舞蹈夢。他說自己的舞蹈人生跳了很多不一樣的舞，現在人生行程，則是以女兒為主，「不過最近有刻意讓自己瘦一點，希望盡量回到16歲那年，初見澳洲芭蕾舞者時的模樣。」演出將於7月31日、8月1日，在台北中山堂中正廳登場。

(中時 )