立法院16日在喧囂中通過民進黨團提案，確定17日採無記名進行監院人事案投票。對此，國民黨團昨質疑，綠委陳瑩16日人不在場卻投票，有作票嫌疑。立法院長游錫堃今（20）日表示，確有瑕疵，同意立法院各黨按照比例推派代表成立調查小組，釐清爭議。

為確保監院人事案順利投票，民進黨團16日下午清場，並在亂軍中通過提案。國民黨團經一夜比對，總召林為洲昨出示證據指出，綠委陳瑩從3點45分至5點半，到三立錄製新台灣加油節目，「人明明不在議場，但有投票」，難道陳瑩分身「宋七力」；民眾黨立委高虹安也諷「靈魂出竅」。

林為洲表示，依立院議事規則，立委不在場不能插卡，也不能幫其他立委插卡，但16日卻有人冒名替陳瑩插卡，顯示投票過程無效，如同買票，只買一票也違法。藍委林思銘說，陳瑩人不在場卻遭頂替投票，法律上構成偽造文書。

立院祕書長林志嘉解釋，因現場混亂，陳瑩表決卡被誤插到同黨立委張宏陸座位，張宏陸按表決鈕才被記錄為陳瑩投贊成票，張宏陸本人反沒記錄到，但「投票總數及結果都不變」。

國民黨主席、立委江啟臣質問立法院長游錫堃是否主動查察，因游不為所動，江痛批游與陳菊號稱遭人權迫害，執政後卻連作票都容忍，「真的太丟臉」，簡直「國際醜聞」

根據《ETtoday》今（20）日報導，立法院長游錫堃裁示，陳瑩的案例確實有瑕疵，將針對陳瑩人不在場卻有投票一事，同意由立院成立調查小組，由各黨按照比例推派代表，釐清爭議。

(中時新聞網)