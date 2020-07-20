2020年威尼斯影展預定將於9月登場，主辦方21日率先公布終身成就獎，63歲的香港導演許鞍華榮獲此獎，表揚她數十年於影壇的貢獻，她也是首位獲此獎項的華人女導演，並與多次角逐影后的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）同獲此殊榮。

許鞍華曾6度奪得香港金像獎最佳導演，代表作包括《桃姐》、《女人四十》以及《傾城之戀》，並同時為獲金馬獎最佳導演的4人之一，與李行、侯孝賢及杜琪峰並列。她正在準備改編張愛玲小說的新作《第一爐香》，由彭于晏、馬思純主演。而蒂妲史雲頓近期準備宣傳與魏斯安德森4度合作的新片《法蘭西快報》（暫譯），她過往則因為演出《奇異博士》等漫威電影廣為所知。

據港媒報導，許鞍華得知好消息後表示：「很開心到無法用言語表達，為獲獎感到榮幸。我只是希望世界上的每件事都能很快變好，每個人都能夠像我此刻一樣再次感到開心。」而蒂妲史雲頓則開心表示：「這個偉大的影展在我心目中已經存在了30年，以這種方式獲獎，我必須要以謙卑的心來迎接，面對所有的進步以及後續所帶來的挑戰。就像往年一樣，持續來到威尼斯影展參與不朽的電影盛事，是我真誠的喜悅。」

(中時 )