香港政府統計處20日公布，經季節性調整的失業率，由3月至5月的5.9％，上升至4月至6月的6.2％，不僅失業率已連續九個月出現攀升，更創下逾15年來的新高。

香港信報報導，港府數據顯示，就業不足率亦由3月至5月的3.5％，上升至4月至6月的3.7％，來到近17年來的高點。

與消費及旅遊相關行業（零售、住宿及餐飲服務業）合計的失業率微升至10.7％，為自2003年8月至10月受SARS打擊以來的高點，但行業合計的就業不足率有所回落。其中，餐飲服務活動業的失業率為14.7％，依然接近SARS後的高位。同時，從事樓房裝飾、修繕及保養、進出口貿易，以及貨倉及運輸輔助活動的人士的失業率顯著上升至多年來的高位。

香港勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在第二季繼續惡化，但因香港疫情在5、6月稍有緩解，勞工巿場面對的壓力在季末有紓緩跡象，港府推出的「保就業」計劃亦有助勞工市場應對不利因素。4月至6月總就業人數雖較上年同期仍下跌6.5％，但與3月至5月的數字相若，顯示就業情況在季末有趨向穩定的跡象。

他稱，疫情在全球部分地區仍然嚴重，以及近日香港本土確診個案再度急升，經濟前景仍面對巨大的不確定性，也將影響之後的勞工市場情況。

(工商 )