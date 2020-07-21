全國羽球團體賽（前身為中正盃羽球團體賽）於民國90年舉辦迄今邁入第20個年頭，合庫銀行羽球隊女子組從未失手、包辦19座冠軍，男子組也緊追在後奪下13座冠軍，今年雙雙再度挺進決賽，男子組派出「世界排名第2名」的周天成與「羽球王子」王子維坐鎮，女子組則由「世界球后」戴資穎領銜出戰，順利締造全國羽球團體賽女子甲組20連霸、男子甲組14冠的成績。

國際體壇今年受到疫情影響，各大賽事幾乎停擺，世界羽球巡迴賽（BWF）3月後也全面暫停，本場賽事之所以引起國內外媒體與球迷相當大的關注，主要係為戴資穎與周天成近期首戰外，同時也是小戴繼去年全國羽球團體賽後首度於國內出賽。冠軍爭奪戰當天，總統蔡英文為鼓勵本賽事能於防疫期間照常舉行，更以球迷的身分現身臺北體育館親自為球員加油，並且擔任第1點男子單打的擲銅板嘉賓，令本屆賽事增色不少。

合作金庫銀行董事長雷仲達於冠軍賽當天，更親自率領眾多一級主管到場為球員加油打氣，39位球員亦不負眾望的為合庫羽球隊贏得最高榮譽。

雷仲達表示，合作金庫銀行長期栽培棒球、桌球、羽球3支球隊，數十年來堅定支持體育的信念一路走來、始終如一，除了金融專業服務之外，合庫支持國家體育活動更加不遺餘力，是三支球隊實現夢想、站上國際舞臺最強而有力的後盾，亦連續11年獲得教育部體育署體育推手獎的肯定。

如今，合庫球員戴資穎及周天成更將羽球成績推向世界頂峰，讓世界見證臺灣實力，合庫也期許所有的球員在2021年的東京奧運，能為臺灣繼續爭取最高榮譽。

(工商 )