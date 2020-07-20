國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，華南銀行持續配合政府紓困政策，截至今年6月底中小企業授信戶數已超過2萬戶、新臺幣放款餘額高達5,154億元，扶植中小企業不遺餘力，日前更榮獲金管會頒發「辦理中小企業放款績優銀行甲等銀行」、「辦理新創重點產業放款績優銀行優等銀行」及「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動與熱心參與獎」，由主委黃天牧頒獎，並由華南銀行總經理張振芳代表領獎。

面對疫情衝擊帶來全球經濟結構的改變，總統蔡英文在520就職典禮演說中表示，將致力推展六大核心戰略產業，讓台灣成為未來全球經濟關鍵力量。此外，財政部為加速振興經濟動能，號召九家公股銀行共同推出「公股攜手，兆元振興」融資方案，提供合計1兆元的融資額度，以落實六大核心產業發展，滿足國際鏈結布局、創新及轉型升級等企業的資金需求。

華南銀行為響應政府政策，自7月1日起針對資訊數位產業、資安系統產業、生物醫療科技產業、國防戰略產業、綠能產業及民生戰備等六大核心戰略產業，與進行國際鏈結布局、具創新或轉型升級之海內外台資企業，推出「兆元振興融資專案」，受理期間至2021年6月30日，為期一年，協助從事投資或轉型升級之企業取得研發新產品或新技術、購置營業場所、機器設備、智慧財產權及營運週轉金等所需之資金，並得視情況需要移送中小企業信用保證基金保證，成為中小企業轉型升級的加速器。

華南銀行身為泛公股銀行之一員，為響應政府推動後疫情時代的振興措施，透過對中小企業服務經驗，結合授信、金流支付、外匯換匯、避險、進出口貿易及電子融資等需求，組成企金行銷團隊，對目標客群提供全方位金融服務，協助企業完善財務規劃，以利跨足國際市場。

此外，華銀預計於今年下半年陸續舉辦「中小企業巡迴講座」、「工業區業務說明會」以及「中小企業主聯誼會」等活動，藉由交流互動、經驗分享，提升企業經營競爭優勢，並藉此契機開拓中小企業新客群，進而帶動銀行各項業務商機，共創互利雙贏的夥伴關係。

(工商 )