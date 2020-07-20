日前幾名台中一中男學生，前往一中商圈逛街時，在一間手機配件行的門口發現5個月大女嬰，男學生竟嘲諷的說「這是狗喔」，女嬰父親聽到後理智線斷裂，追出去罵人並要求他們道歉，但男學生們卻一哄而散，店家氣壞投訴，現在卻有網友到店家臉書留言，嗆「全家都是狗」。

氣不過自己的小孩被說是狗，店家向台中一中投訴，校方則回應，「學生很乖、很溫和，跟別校孩子不一樣」，反指是店家先辱罵學生，才會造成誤會，但如果真有相關情事，會依校規懲處。

但這件事風波並未停止，網友到該手機店家的臉書留言，「我覺得不只女嬰是狗，你們全家都是狗吧」、「這周來你們這兒扔個汽油彈，烤個香肉吃吃」、「買殼就送現烤幼犬比較讚」、「等你們全家變香肉」。

店家無法接受恐嚇留言，隨即向警方報案，表示網友言論讓人心生畏懼，且感覺受到侮辱，因此才會報警提告，警方受理此案後表示，網友留言內容恐涉恐嚇、公然侮辱，若查證屬實，將依法辦理。

(中時新聞網)