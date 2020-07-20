恒生指數公司宣布，將於下周一（27日）推出恒生科技指數，新指數將會追蹤經篩選後最大30間於香港上市的科技企業。市場分析，大陸電商龍頭阿里巴巴、騰訊、美團及大陸手機廠小米等都將入榜。

香港信報報導，恒生科技指數的選股範疇，主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。指數選股準則並會考慮合資格公司是否利用科技平台進行營運、研究發展開支佔收入之比例及收入增長。

經上述篩選後，市值最大的30檔股票將被納入成為指數成份股。恒生科技指數的成分股每季進行一次檢討，而且設有快速納入機制，容許新上市的大型科技企業更加適時地被納入指數。

恒指公司同時還公布選股名單，包括阿里巴巴、騰訊控股、美團點評、小米共佔33.49％，還包括舜宇、中芯國際等，30家企業名單中，有29間為中資公司。

根據回溯測試計算的數據，恒生科技指數於2019年全年及2020年上半年的回報分別高達36.2％及35.3％。

恒生指數公司副行政總裁巫婉雯稱，鑑於科技行業的迅速發展，香港上市的科技企業數目持續增加，推出恒生科技指數以滿足投資者對相關投資主題的需求及關注，相信這項新指數可望成為繼恒生指數及恒生中國企業指數後另一旗艦指數。

(工商 )