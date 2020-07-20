苗栗縣李姓民眾日前購買東西時遺失5份三倍券，神情慌張向大湖警分局員警求助，幸在警方協助下找回1萬5000元的三倍券，直向警方表達感謝。

大湖警分局大湖派出所警員阮俊豪日前傍晚接獲民眾報案，指稱疑似在大湖鄉中正路一帶店家內遺失5份三倍券。警方先安撫李姓民眾的情緒，由於中正路附近店家多未設置監視器或需待所有權人提供密碼解鎖方可調閱，副所長蕭松林，副所長發動巡邏員警曾毓倫、陳柏志、賴文凱、陳懷德，分配路線、商家尋找。

警方多方查詢，發現為附近店家店員拾獲振興券，但因當時工作繁忙難以抽身至派出所受理拾得物，且擔心李姓民眾會返回認領，並將振興券暫置店內金庫保管，隔日店長打開店內監視系統，察看是何人遺失或將5份振興券價值新台幣15000元拿至派出所報案。李姓民眾找回振興券甚感欣慰，感謝警方及店員的積極協助。

大湖警分局長何孟宗表示，鑑於郵局、超商發放振興券將湧入人潮，各派出所加強周邊巡邏守望及交通疏導，維護民眾安全及交通順暢，若民眾有類案振興？遺失情事，亦可立即尋求警方查處，並呼籲大家應多加留意並對詐騙手法提高警覺，可多加利用165反詐騙諮詢專線或撥打「1988」紓困振興專線洽詢，切勿聽信來路不明的資訊。

(中時 )