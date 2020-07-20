受惠泰南僑新廠投產挹注，南僑（1702）20日公布6月自結稅後淨利1.02億元，年增36.3％，單月每股稅後盈餘0.41元，也比去年同期的0.3元，高出0.11元。南僑表示，主要係因6月營收年增23.4％，獲利也比去年同期增加約2,300萬元所致。

南僑去年啟動為期五年、50億元的泰國投資計畫，其中，第一期廠房的第一條嬰兒米果線已於今年6月投產，成功挹注泰南僑營收及獲利表現。南僑指出，該條產線若產能滿載，年產值可達10億元；另，該廠預計今年底前再新增一條麵包零食線，可望成為後市成長動能。

此外，南僑累計1～6月自結稅後淨利3.08億元，年減23.5％，累計上半年每股稅後盈餘1.25元，比去年同期的1.63元，減少0.38元。主要係受疫情衝擊，以致大陸油脂事業及集團餐飲事業營收衰退所致。不過目前情況已顯著改善，南僑集團會長陳飛龍6月底股東會時也表示，大陸市場已恢復到去年七成水準。

從累計獲利數字來看也可發現，南僑獲利衰退幅度明顯收斂中，今年累計前二月稅後淨利年減85％，累計前三月年減64％，累計前四月年減約54％，累計前五月年減約37％，累計上半年年減23.5％。展望後市，隨著疫情逐漸趨緩，加上泰國新產能持續挹注，營運可望漸回歸常態！

(工商 )