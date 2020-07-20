安徽省六安市裕安區固鎮鎮遭受嚴重洪澇災害，多個村莊被淹，道路中斷。各地前來支援數十艘衝鋒舟救援能量有限，到晚上還有萬餘人受困。（圖／新華社）

近日連續受到暴雨襲擊的淮河流域水位快速上漲，最大的水壩已開閘放水將洪水引至行洪區以減輕洪水壓力，但安徽各地仍因暴雨發生嚴重程度不等的洪災，以盛產茶葉知名的安徽省六安市在連日大雨後，河流暴漲導致河堤潰壩，洪水衝入居民區，至少有1萬居民被洪水圍困等待救援。

據《財新網》報導，距離合肥市以西約100公里的六安市局部地區從17日以來普降特大暴雨，引起安徽多條河流水位暴漲，多處出現險情。7月19日，距離合肥市以西約100公里的六安市裕安區固鎮鎮附近河堤潰壩，河水圍困了至少1萬名當地群眾，目前正等待救援。

報導說，已被大水圍困的固鎮鎮已無法由陸路進入，附近的武警、消防、救援隊三股力量組織的三個點，用衝鋒艇開入鎮上救援。雖然救援用的衝鋒艇有好幾十艘船，但與被困的人數相比還遠遠不夠。

據官方統計年鑑，2019年固鎮鎮的戶籍人口是44614人。當地政府人士表示，固鎮鎮目前被困人員至少有一萬人，一艘橡皮艇也只能救5個人出來，今晚之前肯定救援不完所有人。

這位官員表示，固鎮鎮邊上的河堤發生了潰壩，漫出的大水把鎮上幾乎全部淹沒。潰壩原因是上游有兩個水庫洩洪，導致河水流量太大，壩堤才會頂不住。鎮長都嚇呆了，估計鎮上至少有1萬人仍被困。

但六安市水利局水旱災害防禦科的工作人員說，固鎮鎮受淹與水庫洩洪並無關係，而是由於降雨量過大，「四天下了一年的雨量」。

根據中央氣象台資料，近日安徽六安、合肥及河南信陽等地部分地區300～500毫米，六安裕安區局地642毫米，而降雨量超過250毫米即為特大暴雨。居民表示，當時並沒有人通知會有大水淹鎮，今年的水這麼大，是二、三十年來頭一次。

據安徽省政府官網報導，目前已有多方力量前來支援，已轉移2000多人到達安置點，但仍有一萬多人等待轉移。

報導說，安徽目前已有多個城市受到不同程度的洪水災情，包括合肥市、六安市、阜陽市、滁州市、池州市、肥東縣、青陽縣等多個市縣，皆已發佈防汛應急Ⅰ級響應。

(中時新聞網)