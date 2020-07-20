國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧今（20）日召開記者會，公布外交部駐印尼代表處有關動新南向政策的電報密件，內容為印尼代表處2017年回報外交部指陳「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」；電文中並指明總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄可能涉及。

經濟部國營會發出三點聲明：

1.因應新南向政策，且考量公司的商業投資需求，中油、台糖、台鹽及唐榮公司曾在105年8月6日至9日，應立法院經濟委員會蘇震清委員的邀請，去做業務考察、民間交流，當時考量是純屬民間與商業交流，相關國營事業並未特別通知駐地的代表處。

2.台糖公司為進一步為瞭解印尼蔗作環境，該公司再於105年11月27日至12月2日單獨實地赴印尼東南蘇拉威西省等地考察，惟因地點未符合台糖需求，迄今尚未成案。

3.所有的國營事業都要受法律及行政立法部門監督。國營事業本於權責，做商業投資的專業評估，不同公司對印尼投資案有不同評估，即使事後認為有投資商機，也必須編列預算，經過國會審查，國營事業一切依法，公開透明接受社會檢視，沒有謀私利的問題，也不會損及國家利益。

(中時新聞網)