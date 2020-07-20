一段大陸官方提供的殲10空戰模擬畫面曝光，表現殲10不錯的運動性能，以及中共空軍現在的飛行訓練量頗重，而且大陸飛行員採用英語來交談。
The Drive報導，大陸官方媒體「人民日報」的英文推特公布一段殲10的飛行影片，人民日報的帖文稱：「影片中的飛行中隊以善戰而聞名，在韓戰中，擊落或擊傷了67架美國戰機。」(這段官方文字僅是人民日報的宣傳，讀者不必過於認真)
影片似乎是山東省齊河市的空35旅，是北方戰區少數配備J-10A和雙座殲10A的單位。
影片最有趣的一點是，證實了中共空軍飛行員在此類交戰中，使用英語進行交流(除非影片中的對話是配音)。長期以來，人們一直認為中共空軍戰機飛行員會使用英語，但從未得到官方確認。
該剪輯影片中，飛行員已有類似美國的一些無線電呼號與術語，比如我們聽到呼號是「 Jaeger」和「 Jaeger 2」，還有「 tally」（意思是與另一架飛機目視接觸)，還有更有名的「 Fox 2」（這意思是發射近距離飛彈）。
總而言之，這個短片中，能呈現大陸戰機飛行員不錯的素質，不能小看這樣的對手。
(中時新聞網)
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