一段大陸官方提供的殲10空戰模擬畫面曝光，表現殲10不錯的運動性能，以及中共空軍現在的飛行訓練量頗重，而且大陸飛行員採用英語來交談。

The Drive報導，大陸官方媒體「人民日報」的英文推特公布一段殲10的飛行影片，人民日報的帖文稱：「影片中的飛行中隊以善戰而聞名，在韓戰中，擊落或擊傷了67架美國戰機。」(這段官方文字僅是人民日報的宣傳，讀者不必過於認真)

J-10 dogfight with pilots communicating in English

影片似乎是山東省齊河市的空35旅，是北方戰區少數配備J-10A和雙座殲10A的單位。

The Chinese PLA Air Force recently released a video of fighter jets in dogfights for the first time. The Northern Theater Command brigade in the video is known for its notable combat record, having shot down or damaged 67 warplanes in the Korean War against the US. pic.twitter.com/StFd8q0nv8 — People's Daily, China (@PDChina) July 15, 2020

影片最有趣的一點是，證實了中共空軍飛行員在此類交戰中，使用英語進行交流(除非影片中的對話是配音)。長期以來，人們一直認為中共空軍戰機飛行員會使用英語，但從未得到官方確認。

該剪輯影片中，飛行員已有類似美國的一些無線電呼號與術語，比如我們聽到呼號是「 Jaeger」和「 Jaeger 2」，還有「 tally」（意思是與另一架飛機目視接觸)，還有更有名的「 Fox 2」（這意思是發射近距離飛彈）。

總而言之，這個短片中，能呈現大陸戰機飛行員不錯的素質，不能小看這樣的對手。

(中時新聞網)