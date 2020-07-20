原本通過延後退休的台大醫院院長陳石池，傳出因教育部反對，因此將改由台大醫院副院長，消化醫學權威吳明賢升任。昨天收到台灣大學校長管中閔所發的聘書，八月一日起將正式接任台大醫院院長一職。吳明賢表示，上任最大目標就是持續要做世界一流大學醫院。

現年56歲的副院長吳明賢，是國內消化醫學權威，診間求診病患總是大排長龍，但他對病患從沒不耐煩，都是有非常有耐心地仔細解說。目前擔任台灣消化系醫學會理事長的吳明賢，上個月才剛榮獲教育部第63屆學術獎殊榮，學術論著有400多篇。

吳明賢曾帶領團隊和台灣幽門桿菌及胃腸疾病聯盟，進行一系列台灣的多中心隨機臨床試驗，發表幽門螺旋桿菌除菌的最佳一線療法及二、三線救援治療。在抗藥性菌株愈來愈多的情況下，對治療幽門桿菌的準則訂定提供重要的依據，也撰寫治療指引於美國胃腸醫學會官方雜誌，大大提升台灣在此領域的學術知名度及領導度。

吳明賢還曾在胃癌發生率居高不下的馬祖推行篩檢，讓當地胃癌發生率少了五成以上，預防模式也成為世界衛生組織防治胃癌的參考，並且於2019年發表台北共識，提供全世界胃癌防治的準則，系列研究成果發表於眾多世界知名期刊。

對於接下台大醫院院長一職，吳明賢說，管中閔校長高度肯定現任院長陳石池的貢獻。自己聘書則才剛收到，不便多談，但一定會持續維持讓台大醫院成為世界一流大學醫院的目標，尤其是台大醫院肩負教學任務，這些工作都不會改變。

(中時 )