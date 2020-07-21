香港昨日新增108例新冠肺炎確診個案，創單日新高。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良對香港疫情表達擔憂，認為即使目前單日確診個案已達3位數字並不代表疫情到最高點。

何栢良節目專訪表示，以目前香港疫情走向來看，情況相當不樂觀。他說，單日確診個案達3位數字不代表疫情已到最高峰，他表示，擔心公營醫療體系將受到嚴重影響，床位和檢疫中心將面臨不夠用的窘境。

何又指，即便政府防疫措施持續「加辣」，但只要市民不留在家中、不保持社交距離和戴口罩，持續維持以前生活，所有防疫措施就只會事倍功半；他直言可能會有如「火燒連環船」般的疫情群聚爆發，呼籲市民盡個人責任，做好個人防疫措施。並稱，明白港府考慮加強防疫措施時存在兩難，但認為當局應果斷決策，強制市民在所有公共場合都要戴口罩，不應分室內或室外。

而由於昨日下午4時之後的確診病例太多，香港衛生防護中心昨日下午表示，日後會一律改用12時截止。

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(中時新聞網)