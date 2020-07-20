限量200萬份的藝FUN券登記領取截至今(20)日晚上9點，共註冊破300萬人，已登記領取的民眾中，超過6成能成功獲得600元的藝FUN券。而文化部也將在明（21）日中午12點邀請文化部長李永得及行政院政務委員唐鳳在律師見證下抽出藝FUN券得主。

文化部表示，明日直播將由藝人黃子佼主持，於文化部官方臉書及Youtube頻道直播，公開抽出獲得藝FUN券的民眾。抽籤方式將以民眾的身分證（居留証）號末碼為依據，以公平及特別的橋段，抽出身分證（居留證）末碼數字。同時，電腦畫面會即時呈現所有中獎末碼的累計總人數至200萬人，如果最後抽出號碼累計超過200萬人，文化部將加碼放送。

文化部提醒，已登記領取的民眾除即時觀看直播外，也務必開啟APP通知、查看手機簡訊、APP訊息中心或官網藝FUN券專區，才能及時獲得中獎資訊。文化部將會在明日下午3點陸續以APP推播及手機簡訊通知中獎者。

文化部說明，獲得藝FUN券獲獎訊息通知者，隨時可在APP點選「領取藝FUN券」，原登錄手機號碼將收到4碼動態驗證碼，將驗證碼於App輸入後，就可取得每張面額100元，總計600元的藝FUN券電子券。領取完成者自22日中午12點起，就可以電子券在全台適用商家消費至年底。

文化部表示，藝FUN券自18日上午9點開放下載註冊，1個小時內註冊人數即突破30萬人，7小時突破100萬人，至19日晚上7點近1.5日的開放註冊時間，註冊人數即突破200萬人，至今日晚上9點止，已有超過300萬人完成登記，因此，將以抽籤方式抽出獲得藝FUN券的人選。

(中時 )