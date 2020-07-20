對於駐印尼代表處電報指陳我國營事業遭中間人控制以遂個別私利，並點名蘇嘉全、蘇震清叔姪，蘇震清回應「是不是挾私怨報復我不曉得」。前駐印尼大使張良任表示，「沒有關係、也沒有恩怨，要挾什麼怨向誰報復？實在丈二金剛摸不著頭腦」。

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧今（20）日就召開記者會，公布外交部駐印尼代表處有關動新南向政策的電報密件，內容為印尼代表處2017年回報外交部指陳「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」；電文中並指明總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄可能涉及。

民進黨立委蘇震清今日下午發出聲明回應表示，國民黨指控蘇震清「2017年」帶著國營事業秘密參訪印尼，圖謀私利。但事實是，當時的時間點是「2016年8月」，包含他在內共有五位立委，陳明文、吳琪銘、鄭寶清、徐國勇，不僅當時報紙有報導，他的臉書也公開發文，何來國民黨「秘密參訪」之說？

另根據《自由時報》報導，蘇震清說，現任大使陳忠2016年12月16日上任，12月20日發出電報，怎麼了解他們8月出訪的情況？且之前的大使張良任和前總統馬英九非常友好，「是不是挾私怨報復我不曉得」。

《自由時報》報導引述前任大使張良任則說法，他完全沒看過這份電報，他不認識也未見過蘇嘉全院長和蘇震清委員，「沒有關係、也沒有恩怨，要挾什麼怨向誰報復？實在丈二金剛摸不著頭腦」。

(中時新聞網)