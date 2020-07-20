資產管理巨頭貝萊德表示，隨著全球經濟重啟的步伐加快，歐洲比包括美國和新興市場在內的其他地區「更有優勢」。

本周將有眾多美國企業公佈財報，特斯拉、微軟和聯合航空等公司都將在本周發佈財報，而有關新冠病毒疫苗的競爭再次成為焦點，牛津大學和阿斯利康的疫苗試驗結果將於當天晚些時候公佈。但不管疫苗的更新情況如何，距離有效疫苗面向大眾接種都還有一段路要走。世界各地的新冠病毒感染病例仍在繼續上升，這讓投資者不得不關注全球經濟復甦的前景。

資產管理巨頭貝萊德）表示，隨著全球經濟重啟的步伐加快，歐洲比包括美國和新興市場在內的其他地區「更有優勢」。

貝萊德投資研究所（BlackRock Investment Institute）對美國股市保持「中性」立場，理由是其面臨著「財政刺激措施消退和大選不確定性的風險」，同時對歐洲股市持「增持」立場。該研究所在一份報告中表示，對於不同程度上的全球經濟重新開放，歐洲股市提供了「最具吸引力的地區性敞口」。報告稱，增長回升通常都會讓新興市場從中受益，但在這一次，歐洲強大的醫療基礎設施和政策反應使其處於更加有利的地位。

歐洲一度曾是新冠病毒爆發的中心地區，但現在該地區的新增病例與4月份的高峰相比正在逐漸減少，而拉丁美洲的感染人數則有所上升。

貝萊德投資研究所的全球首席投資策略師邁克·派爾(Mike Pyle)表示：「歐洲的衛生能力和遏制措施為該地區的復甦做好了準備，而且歐洲公司也高度關注全球貿易狀況的改善和大陸經濟的復甦。」

派爾補充說：「重要的是，歐洲國家為緩衝病毒衝擊而採取的貨幣和財政支持措施比新興市場國家和日本更加強大，而且有空間和興趣來推出額外的刺激措施。」

他還說道，以技術為重點的亞洲國家正在顯示出貿易回升的早期跡象，因此也可能從中受益。

(中時新聞網)