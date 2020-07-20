台灣基進臉書粉絲頁2019年11月25日出現一篇名為「有一種無恥，叫做韓國瑜」的發文，遭韓提告妨害名譽。（取自台灣基進臉書／袁庭堯高雄傳真）

台灣基進臉書小編黃柏翔2019年發文，酸前高雄市長韓國瑜背棄市民選總統「無恥」，遭韓提告公然侮辱。高雄地檢署日前偵結，認定黃柏翔批評有引據事實，應受言論自由保障並依寬鬆的標準審查，最後判不起訴處分。

黃柏翔2019年11月25日在台灣基進臉書粉絲頁上張貼一篇「有一種無恥，叫做韓國瑜」的發文，內容指出高市府社會、觀光局長、市長辦公室主任、機要秘書、觀光局主秘等人均落跑。該文也籲韓自我檢討一年來對高雄的倒行逆施，請辭下台。

檢方認為，黃柏翔發文內還引用「上任後不到一年市政滿意調查最後一名」、「韓國瑜為個人私利落跑選總統已一個月」、「局處首長有樣學樣紛紛棄職落跑」等言論，用以批評韓國瑜說的「我不曾落跑」、「365天後的高雄，不再是一座活在台北陰影下的沒落港都，而是一場可以和台北分庭抗禮的南方崛起」等言論，涉及的就不是公然侮辱，可討論的是毀謗的範疇。

然而檢方表示，《刑法》第310條第3項前段表示「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰」。黃柏翔依個人價值判斷、提出主觀意見、評論或批判，屬《刑法》第311條保障的「意見表達」，在合理評論原則的範圍之內。

檢方強調，地方首長或總統的品格、操守及行政能力，應受社會輿論高度監督。民選官員、民意代表的道德、操守、行政、問政及專業能力，均可受公評。縱使黃柏翔用字尖酸刻薄，讓韓感到不快或影響其名譽，也應受憲法保障，來維護言論自由，促進政治民主及社會的健全發展，一般民眾也可從各種消息來源、經歷、價值觀等因素自行判斷。

檢方認為，黃柏翔批評韓發表「我不曾落跑」、「高雄已經崛起」等言論，是對韓品格、施政能力的批評，屬於言論自由保障的範圍內，應受寬鬆的標準審查，避免日後他人監督、評論政治活動的言行被打壓、產生寒蟬效應。

(中時 )