泰國曼谷反政府示威從上週末延續至今，數千名示威者不顧集會禁令，上街要求政府下台、解散內閣與國會、起草新的憲法等，這是2014年時任國防部長的帕拉育軍事政變以來，最大規模的反政府示威之一。而同時，5日內已有6位內閣部長辭職。

總理府辦公室部長德萬（Tewan Liptapanlop）20日辭職，是帕拉育政府5日內第5名辭職的內閣官員。過沒多久，勞工部長查圖蒙哥(Chatumongol Sonakul)也說，他已辭去勞工部長一職，但未透露辭職原因。他上個月已先辭去「民眾合力黨」(Action Coalition for Thailand)的黨魁。「民眾合力黨」是帕拉育聯合政府20個合作政黨之一，在內閣僅有勞工部長一個位子。

泰國發展黨表示，該黨通過決議案，同意黨魁德萬辭去總理府辦公室部長一職，德萬當日已向總理秘書長遞交辭呈，翌日生效。泰國發展黨發言人表示，德萬離開內閣可以為帕拉育重組內閣鋪路，形容政黨的犧牲可以讓國家前進。但稱德萬的離職不會影響政府穩定。

德萬解釋，自己不是因為受壓才請辭，而是遵循政黨的決議。副總理宋吉（Somkid Jatusripitak）、財長兼公民力量黨領袖烏達瑪（Uttama Savanayana）、加上另外兩名內閣官員上周亦已辭職。

(中時 )