受新冠肺炎疫情衝擊，日本6月出口萎縮逾26％，已連續4個月出現兩位數跌幅，讓6月出現25億美元貿易赤字。最新數據令市場擔心，日本可能跌入數十年來最嚴重衰退，並澆熄全球需求快速復原的希望。

根據日本財務省20日公布，6月出口年減26.2％至4.86兆日圓，降幅大於市場預估的24.9％，不過已較5月的年減28.3％緩和；5月數據創下2009年10月以來最大跌幅。

日本6月進口年減14.4％，降至5.13兆日圓，跌幅小於市場預估的16.8％。

由於出口減幅大於進口，日本6月出現2,688億日圓（約25億美元）貿易赤字，金額小於5月的8,382億日圓。

日本對第二大貿易夥伴美國6月出口暴跌46.6％，主要因為汽車出口陡降63.3％，飛機引擎出口大跌56％，和汽車零件出口萎縮58.3％。

日本對最大貿易夥伴大陸6月出口年減0.2％，半導體設備和化學原料出口下滑，抵銷有色金屬和汽車出口增加。

日本對全球前兩大經濟體出口下降，反映全球經濟復甦缺乏成長引擎。自3月全球多國實施封城措施，防止新冠肺炎疫情擴散以來，全球對汽車和其他耐久財的需求直線下滑。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志（Takeshi Minami）表示：「日本出口可能再波動一段時間，若國內外需求持續疲弱，恐導致產能削減，進而引發破產和裁員潮。」

根據路透社調查，經濟學家預估日本經濟在本財年（至2021年3月底止）可能緊縮5.3％，創下1994年開始追蹤該數據以來最大跌幅。2021年經濟可望反彈3.3％。

(工商 )